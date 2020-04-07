Магас, , 13:45 — REGNUM В Ингушетии выросло до семи человек число заразившихся Covid-19. Большинство из них вернулись в республику из Москвы и заразили своих близких. Об этом сообщил глава субъекта Махмуд-Али Калиматов.

«Установлено, что практически все инфицированные — люди в возрасте от 26 до 46 лет — прилетели из Москвы и заразили контактировавших с ними родственников», — написал он на своей странице в Instagram.

По словам Калиматова, все заболевшие чувствуют себя удовлетворительно, болезнь протекает у них в легкой форме. Все необходимое лечение они получают в полном объеме. В республике в настоящее время имеется достаточное количество всего необходимого медицинского оборудования, медпрепаратов и средств защиты, заверил Калиматов.