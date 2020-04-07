Вильнюс, , 13:44 — REGNUM Карантин в Литве продлят после 13 апреля на две недели, анонсировал сегодня, 7 апреля премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«И напоминаю, что говорил вчера: надеемся, что после Пасхи (католическая Пасха 13 апреля — прим. ИА REGNUM) можно будет думать о смягчении условий карантина. В первую очередь говоря о малом бизнесе. С условием, что нам удастся должным образом выдержать пасхальные выходные», — написал Сквернялис в Facebook.

В Литве 11−13 апреля обещают ограничить движение между городами силами полиции и армии.

В Литве в настоящий момент идёт четвёртая неделя всеобщей изоляции, карантин формально действует до 13 апреля, однако власти Литвы уже пообещали его продлить. Заболело 880 человек, 14 человек скончались.