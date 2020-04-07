Москва, , 13:50 — REGNUM Ограничения на передвижения по городу для адвокатов и нотариусов стоит отменить, с таким предложением выступил российский Минюст. Об этом журналистам сообщили 7 апреля в пресс-службе Министерства юстиции РФ.

В условиях самоизоляции, обусловленной распространением коронавирусной инфекции, предложено разрешить адвокатам и нотариусам передвигаться для оказания ими квалифицированной юридической помощи. При этом они должны предъявлять свои удостоверения.

Ранее в Минюсте получили обращения Федеральной палаты адвокатов и Федеральной нотариальной палаты, в которых говорилось об обеспокоенности введёнными ограничениями. Предложения по ослаблению ограничений для адвокатов и нотариусов направлены министерством в регионы РФ.

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