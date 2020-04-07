Ростов-на-Дону, , 13:41 — REGNUM Из 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области большинство приходится на Ростов-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 7 апреля.

Так, в городе-миллионнике 7 апреля зарегистрировано семь новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала распространения инфекции в областном центре подтверждено 13 случаев заражения коронавирусом.

В настоящее время один человек госпитализирован в обсерватор, развёрнутый на базе детской горбольницы №2, пять человек — в инфекционное отделение горбольницы №1 имени Семашко.

ИА REGNUM ранее сообщало, что случаи заболевания коронавирусной пневмонией также зарегистрированы в слободе Кашары, городах Новошахтинске, Семикаракорске и Новочеркасске.

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