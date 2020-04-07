Вильнюс, , 13:41 — REGNUM Экономика Литвы за одну неделю всеобщей изоляции теряет 0,5% годового ВВП, заявил сегодня, 7 апреля, в эфире государственной телерадиокомпании LRT министр экономики страны Вилюс Шапока. Учитывая, что ВВП Литвы в 2019 году составил более 48 млрд евро, одна неделя простоя литовской экономике стоит более 240 млн евро.

«Конечно, мы ощущаем негативное влияние, экономисты подсчитали, что одна неделя карантина урезает около 0,5% годового роста ВВП, поэтому естественно, что, чем дольше продлится карантин, тем более значительным будет воздействие», — сказал Шапока.

В Литве в настоящий момент идёт четвёртая неделя всеобщей изоляции, карантин формально действует до 13 апреля, однако власти Литвы уже пообещали его продлить.