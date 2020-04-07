Брянск, , 13:49 — REGNUM На проверку анализов на COVID-19 отправлены результаты 33 человек из Брянска. Сейчас в регионе официально зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции, причём за последние сутки их число выросло на 32. Резкий рост увеличения заболевших объяснил 7 апреля губернатор Александр Богомаз.

Большая часть заразившихся людей — прихожане местной общины церкви-евангелистов. По словам главы региона, круг контактных лиц составил порядка 300 человек.

«На сегодняшний день уже можно говорить о фактически 89 подтверждённых. Из них 56 — это официально подтверждённые данные, ожидаются результаты ещё 33 человека. Режим всеобщей самоизоляции был введён, когда мы получили полные данные по прихожанам церкви «Пробуждение», чтобы не дать дальнейшего распространения инфекции по Брянской области», — сказал в эфире телеканала «Россия 24» губернатор.

В тоже время из больницы Брянска готовятся выписать трёх первых переболевших COVID-19, медики ждут подтверждения третьего теста.