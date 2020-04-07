Брянск, 7 апреля 2020, 13:49 — REGNUM На проверку анализов на COVID-19 отправлены результаты 33 человек из Брянска. Сейчас в регионе официально зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции, причём за последние сутки их число выросло на 32. Резкий рост увеличения заболевших объяснил 7 апреля губернатор Александр Богомаз.
Большая часть заразившихся людей — прихожане местной общины церкви-евангелистов. По словам главы региона, круг контактных лиц составил порядка 300 человек.
В тоже время из больницы Брянска готовятся выписать трёх первых переболевших COVID-19, медики ждут подтверждения третьего теста.