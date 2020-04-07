Ирвайн, США, , 13:39 — REGNUM Экшен-игра об управлении самолётом-истребителем Jet Lancer выйдет на PC и Nintendo Switch 12 мая 2020 года. Об этом сообщалось 6 апреля в ролике на YouTube-канале издательства Armor Games Studios.

В Jet Lancer игроки берут на себя управление военным истребителем и сражаются с различными противниками. Сообщается, что в сюжетной кампании геймеров ожидают около 30 миссий

Разработкой Jet Lancer занимаются два инди-разработчика. Владимир Федюшкин отвечает за геймдизайн, а Николай Даниэльсен — за программную часть.

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