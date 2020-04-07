Тбилиси, , 13:47 — REGNUM Врач Илии Второго, патриарха Грузинской православной церкви (ГПЦ), Цисана Шартава назвала журналистам причину отсутствия главы ГПЦ во время богослужения в день праздника Благовещение 7 апреля. Об этом сообщает агентство Report.

«У Патриарха немного повысилось артериальное давление, и мы попросили его воздержаться от посещения собора. Впереди еще важные праздники», — сказала Шартава. Она также сообщила, что глава церкви присутствовал на праздничном богослужении в патриархии.

Напомним, в 2020 году православные отмечают 19 апреля Пасху, а Вход Господень в Иерусалим — 12 апреля.

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