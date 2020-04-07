Калуга, , 21:01 — REGNUM К Всемирному дню здоровья 7 апреля Калугастат представил показатели состояния здоровья населения. Данные были получены в ходе выборочного наблюдения здоровья населения в 2019 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации Калугастата.

По данным ведомства, ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Калужской области — 61,1 года (в РФ — 60,3 года, в ЦФО — 61,2 года). Доля лиц, потребляющих табак, составила 20,1% (в РФ — 24,2%, в ЦФО — 23,2%). Употребляющих алкоголь более установленной нормы (мужчины — более 168 гр., женщины — более 84 гр.) в общей численности населения — 1,4%, из них мужчины — 2,7%, женщины — 0,2% (в РФ — 4,1%, из них мужчины — 6,8%, женщины — 1,9%). Значительная доля лиц, избыточно потребляющих соль: мужчины — 28,4%, женщины — 14,8% (в РФ мужчины — 20,7%, женщины — 11,1%; в ЦФО мужчины — 21,9%, женщины — 10,3%).

Обследование калужских статистиков показало достаточно низкую долю лиц в возрасте 15 лет и более, которые ежедневно потребляют не менее 400 граммов овощей и фруктов: мужчины — 7%, женщины — 8,5% (в РФ мужчины — 24,2%, женщины — 27,2%; в ЦФО мужчины — 21,7%, женщины — 25,5%).

Самостоятельно оценили состояние здоровья как очень хорошее 7,2% жителей Калужской области, как хорошее — 49,3%, удовлетворительное — 36,4%, плохое — 5,9%, очень плохое — 1,3%.

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