Женева, Швейцария, , 13:38 — REGNUM Ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса, не должны быть сняты слишком рано. Об этом 7 апреля заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер на брифинге в Женеве.

По его словам, продолжение действия ограничительных мер поможет избежать новой волны заражений.

«Одним из самых важных решений будет не снимать ограничительные меры слишком рано, чтобы не вернуться опять к началу», — сказал Линдмайер.

Он добавил, что каждая страна должна будет самостоятельно провести оценку рисков и принять решение о снятии ограничений.