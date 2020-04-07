Симферополь, , 13:39 — REGNUM Новый симферопольский многофункциональный медцентр имени Семашко планируют ввести в эксплуатацию в первой декаде мая. Об этом журналистам 7 апреля сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

«Мы провели совещание с ресурсоснабжающими организациями, чтобы уже на следующей неделе подключить медцентр к постоянному электроснабжению. В штатном режиме планируется, что больница в первой декаде мая будет введена (в эксплуатацию) по действующему законодательству», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Крыма Евгений Кабанов сообщил журналистам, что в случае экстренной необходимости не введённый в эксплуатацию медцентр имени Семашко в Симферополе сможет принять в реанимацию порядка 45−50 заболевших коронавирусной инфекцией.

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