Симферополь, 7 апреля 2020, 13:39 — REGNUM Новый симферопольский многофункциональный медцентр имени Семашко планируют ввести в эксплуатацию в первой декаде мая. Об этом журналистам 7 апреля сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Крыма Евгений Кабанов сообщил журналистам, что в случае экстренной необходимости не введённый в эксплуатацию медцентр имени Семашко в Симферополе сможет принять в реанимацию порядка 45−50 заболевших коронавирусной инфекцией.
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