Вильнюс, , 13:37 — REGNUM Общее число выявленных заболевших короновирусной инфекцией нового типа в Литве к сегодняшнему дню, 7 апреля, по данным литовского минздрава составляет 880 человек, за сутки выявлено 37 новых случаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM. При этом проведено 2208 проб.

Это меньше, чем прогнозировали учёные, которые по заказу правительства страны с середины марта готовили математическую модель распространения вируса в Литве. Согласно их расчётам, тысячную отметку заболевших Литва должна была преодолеть сегодня, 7 апреля.

При этом, в целом за весь год, посчитали математики, должно заразиться 4597−5883 человек, а умереть 208−247 человек.

В настоящий момент в Литве от коронавируса скончались 14 человек.