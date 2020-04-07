Екатеринбург, , 13:40 — REGNUM В Свердловской области жители стали реже обращаться в МВД за оформлением загранпаспорта. Об этом заявила начальник управления по вопросам миграции регионального регионального главка МВД Ольга Петрова на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В первом квартале 2020 года к полицейским обратились лишь около 100 раз, тогда как за аналогичный период прошлого года — 300. Снизилось и число запросов по общегражданским паспортам.

Руководительница добавила, что прием людей до сих пор ведётся, пусть и по предварительной записи. В случае похода в МВД граждан просят пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждён 51 случай COVID-19. В регионе введён режим самоизоляции.

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