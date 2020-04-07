Москва, , 13:34 — REGNUM Общенациональный музыкальный флешмоб «Запоём» в поддержку медицинских работников за их самоотверженную и рискованную работу в период пандемии коронавируса набирает обороты. На прошлой неделе к акции присоединился оперный певец и руководитель проекта «Акцент на классической музыке» Александр Добромилов.

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Чтобы выразить благодарность всем работникам медучреждений, спасающих людей от COVID-19, Добромилов исполнил на балконе собственного дома арию Роберта из оперы Петра Чайковского «Иоланта» — «Кто может сравниться с Матильдой моей».

В своих социальных сетях Добромилов призвал всех людей «сплотиться в дни борьбы с эпидемией и выразить благодарность тем, кто находится на передовой борьбы с глобальной угрозой».

Видео опубликовано: Dobromilov

Напомним, 27 марта жители района Новая Трехгорка города Одинцово Московской области дали старт общенациональному музыкальному флешмобу «Запоём». Участие в акции принял и известный певец Денис Майданов, который исполнил свою песню вместе гражданами.

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Цель народного флешмоба — обменяться позитивными эмоциями, сплотиться в дни борьбы с эпидемией. По всей стране людей призывают записывать подобные ролики, не выходя из дома, а затем публиковать их в социальных сетях.