Вильнюс, , 13:40 — REGNUM Литовские власти рассматривают возможность ослабления карантина, объявленного в условиях пандемии нового коронавируса. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время встречи с премьер-министром Саулиусом Сквернялисом, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Науседы, правительство должно разработать возможные сценарии смягчения ограничений, учитывая рекомендации учёных и врачей. Важно не ослабить карантин слишком рано, это станет роковой ошибкой. Для облегчения карантина нужен чёткий план по обеспечению безопасности различных секторов бизнеса.

Общаясь с журналистами после встречи с главой правительства, Науседа допустил ослабление карантина после католической Пасхи, которая выпадает на 13 апреля. Однако это будет сделано «селективно, с учетом конкретной отрасли, с учетом угроз и при обеспечении необходимых средств безопасности», подчеркнул он.

На Пасху в Литве ужесточат ограничения, в частности, ограничат въезды во все города страны.

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