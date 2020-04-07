Екатеринбург, , 13:30 — REGNUM В Свердловской области в условиях пандемии коронавирусной инфекции создан резерв защитных средств. Всего в регионе имеется 1 млн 769 тыс. одноразовых масок, 4 тыс. 182 защитных костюма, 22 тыс. перчаток, а также 200 медицинских халатов.

Также на Среднем Урале создан резерв необходимых лекарств. Всё это передано медицинским организациям.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе сейчас официально выявлен 51 носитель коронавируса. За последние сутки их стало больше на семь.

Чтобы дополнительно поддержать медиков, которые занимаются пациентами с коронавирусом, для них организовано горячее бесплатное питание. Также его получают сотрудники скорой помощи Екатеринбурга.