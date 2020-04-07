Симферополь, 7 апреля 2020, 13:30 — REGNUM Новый многофункциональный медцентр имени Семашко в Симферополе, который ещё не ввели в эксплуатацию, сможет в случае экстренной необходимости принимать больных. Об этом журналистам 7 апреля сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.
Как сообщало ИА REGNUM, в республике зарегистрировано 22 случая COVID-19, пять заболевших уже выписали из больницы.
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