Симферополь, , 13:30 — REGNUM Новый многофункциональный медцентр имени Семашко в Симферополе, который ещё не ввели в эксплуатацию, сможет в случае экстренной необходимости принимать больных. Об этом журналистам 7 апреля сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

«Формируются дополнительные реанимационные места. Если ситуация с пандемией войдёт в более активную фазу, больница Семашко сможет принять в реанимацию дополнительно порядка 45−50 заболевших. Это не говорит о том, что больница будет введена в эксплуатацию, но в случае экстренной необходимости, она сможет принять», — отметил Кабанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике зарегистрировано 22 случая COVID-19, пять заболевших уже выписали из больницы.

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