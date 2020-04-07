Берлин, , 13:29 — REGNUM Выплаты в размере 450 евро получат сотрудники больниц в Берлине, которые ухаживают за пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил мэр города Михаэль Мюллер журналистам.

Финансовую помощь медики, сестры и уборщики Берлина получат в течение трех месяцев. Данные средства получат 22 тыс. работников клиник Vivantes и Charité.

«Благодаря этой небюрократической бонусной выплате мы также хотели бы выразить нашу финансовую благодарность всем тем, кто оказывает неутомимый и незаменимый сервис, зачастую сверх нагрузки», — сообщил Мюллер.

Ранее Всемирная организации здравоохранения призвала страны увеличить заработные платы медицинскому персоналу.

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