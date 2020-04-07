Тбилиси, , 13:51 — REGNUM Содержание людей в зонах карантина проверят сотрудники аппарата Народного защитника Грузии Нино Ломджария. Объявление об этом было опубликовано 7 апреля на странице омбудсмена в Facebook.

«Мы хотим узнать условия размещения, медицинского обслуживания (включая психологическую помощь), стандарты защиты прав человека, потребности групп и реализацию других важных гарантий на практике», — говорится в сообщении.

Жителей Грузии, у которых знакомые находятся в карантинных зонах, если им есть, что рассказать правозащитникам, просят связаться с аппаратом омбудсмена.

Стоит отметить, что в настоящее время в Грузии, по официальным данным, на карантине находятся 4708 человек. В карантинные зоны на 14 суток отправляют тех, кто возвращается из-за границы и тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом.

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