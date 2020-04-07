Стокгольм, , 13:27 — REGNUM В годовщину террористического акта в Стокгольме Служба государственной безопасности Швеции (SÄPO) предупреждает, что теперь шведских правых экстремистов трудно отличить от исламистских групп. По оценкам представителей шведских спецслужб, они несут ту же пропаганду, что и исламистские радикалы. Об этом 7 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

Напомним, что теракт в Стокгольме произошёл в апреле 2017 года, когда в центре города грузовик на большой скорости въехал в толпу людей, гуляющих по центральной пешеходной улице Дроттнинггатан столицы Швеции. Данная трагедия стала первым в современной истории Швеции терактом, повлёкшим за собой человеческие жертвы.

7 апреля 2020 года исполняется ровно три года с тех пор, как нелегальный мигрант Рахмат Акилов совершил исламский террористический акт на Дроттнинггатане в Стокгольме. В результате его действий 5 человек погибли, в том числе молодая девушка.

Однако в настоящее время Служба государственной безопасности Швеции уделяет большое внимание правым экстремистам. Об этом рассказал Фредрик Халлстрем, глава контртеррористических операций, проводимых ведомством.

«Трудно выявить какую-то разницу между ними, потому что мы видим огромную активность, связанную с жестоким правым экстремальным движением, эту пропаганду, похожую на ту, что ведет ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С таким приростом и актуальными вопросами в обществе, которые привлекают именно эти различные среды, они создают эту поляризацию в обществе, которая является именно движущей силой», — заявил Халлстрем.