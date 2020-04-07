Москва, , 13:18 — REGNUM Российских граждан, находящихся с конца марта в США, российские власти очень громко и эффективно проинформировали по всем возможным каналам коммуникаций о помощи возвращения на Родину. Всем желающим вернуться, конечно, нужно помочь, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«К сожалению, на фоне новой санкционной реальности российских диппредставительств в Америке теперь стало намного меньше, и вылететь из США рейсами российских авиакомпаний, на мой взгляд, будет возможно только из Вашингтона или Нью-Йорка.

Думаю, что в США сейчас находятся не 2 тысячи, а как минимум в пять раз более российских граждан, которые любят праздно гостить у родственников-«перебежчиков», либо занятных на унизительных подработках в небольших городах и поселках в американской провинции.

По моим многолетним наблюдениям, а в США я бывал очень много раз, такой тип людей можно смело отнести к русофобскому, им милее все, кроме российского.

Сознательным гражданам РФ в США, а их пока набралось около 2 тыс. человек, конечно же, нужно оказать помощь за счет государственного бюджета России.

Ну, а праздно шатающихся российских бездельников за океаном, думаю, ждут очень жуткие и совсем не сказочные времена. Вместо красивой жизни, как в кино, они увидят мобильные морги на открытом воздухе по всей Америке. Ведь специалисты прогнозируют взлет заражений и смертей от коронавируса, динамика распространения болезни пока еще набирают высоту в США и других соседних странах.

Логично со стороны РФ для наших русофобских граждан занять весьма жесткую позицию — кто не успел, тот опоздал. Оплата лечения и транспортные расходы для них выйдут втридорога. А главное, больным и припозднившимся россиянам в США, уже сегодня стоит закрыть путь домой — пусть лечатся в своей любимой Америке.

Ответственные и смотрящие хотя бы на несколько шагов вперед российские граждане не ездят в гости в страны, враждебно относящихся к РФ, нагнетающие санкции против Москвы и искореняющие все русское за пределами России. Но, к сожалению, у многих наших соотечественников в мозгах превалируют колониальная зависимость от США и ЕС, интерес и психологическая привязанность к курсам доллара и евро», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, количества заявок от российских граждан, поступивших в посольство РФ в США, пока не достаточно для выполнения одного рейса по эвакуации граждан России с американской территории, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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