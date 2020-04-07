Спас-Деменск, Калужская область, , 21:04 — REGNUM В Калужской области в рамках реализации федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» болото Большое Игнатовское в Спас-Деменском районе объявлено особо охраняемой природной территорией регионального значения. Об этом 7 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии области.

По данным ведомства, на сегодняшний день это наиболее крупное верховое болото в регионе. Треть площади болота нарушена торфоразработками, которые велись на протяжении ста лет. Остальная часть осталась в первозданном виде. Здесь выявлено 75 видов сосудистых растений, из которых 18 занесено в Красную книгу области — например, осока струнокоренная, ива лопарская и черничная, а также водяника черная. Разнообразен и животный мир природного комплекса: земноводные, более 34 видов птиц, 22 вида млекопитающих.

Природный комплекс калужского болота Большое Игнатовское подобен северным болотам Псковской и Новгородской областей, взятым под охрану ЮНЕСКО.

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