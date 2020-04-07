Стокгольм, , 13:19 — REGNUM В Швеции медицинские работники из частных медицинских компаний теперь могут вмешаться и поддержать общественное здравоохранение во время продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции. Такие шведские регионы, как Сконе и Стокгольм уже набирают персонал из частного сектора. Об этом 7 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Это чрезвычайно важно. В очень напряженной ситуации система здравоохранения должна получить доступ ко всему необходимому обученному персоналу», — заявил Фредрик Леннартссон, руководитель департамента по медицинскому уходу и лечению в муниципалитетах и регионах Швеции.

Медсестры, врачи, физиотерапевты и другие специалисты теперь нуждаются для всей системы общественного, то есть государственного, здравоохранения и медицинского обслуживания. В эти выходные шведские муниципалитеты и регионы договорились с Шведской медицинской ассоциацией и физиотерапевтами, что примерно 2 200 частных врачей и физиотерапевтов, которые принимают пациентов в частном порядке, будут допущены к работе в региональных медицинских учреждениях. За это им будет дополнительно выплачиваться так называемый государственный тариф.