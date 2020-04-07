Стокгольм, , 13:16 — REGNUM Христианские демократы, одна из самых влиятельных партий Швеции, входящих в Риксдаг, хотят, чтобы государство заплатило за привлечение ранее обученных работников сферы здравоохранения, которые теперь покинули ее и работают в других местах. Теперь становится понятно, что прошлые увольнения медиков и медсестер не оправдали себя, когда Швеция столкнулась с пандемией смертельной коронавирусной инфекции. Об этом 7 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Действуя таким образом, вы можете разгрузить передовую нашего здравоохранения», — заявила лидер партии Эбба Буш.

Теперь перед властями Швеции стоит большая проблема. Она также является актуальной для тех, кто работает в сфере здравоохранения в эти времена, когда медиков для борьбы с COVID-19 катастрофически не хватает. Теперь представители Христианских демократов Швеции предлагают, чтобы государство в лице правительства страны пошло и заплатило тем, кто имеет медицинское образование, но работает в других областях. По мнению политиков, власти должны сделать все, чтобы такие люди вернулись к работе в сфере здравоохранения.

Согласно предложению, работодатель, который предоставляет персонал, должен быть заменен на государство. Требование состоит в том, чтобы работник, помимо получения надлежащего образования, переходил в сферу медицинского обслуживания и работал там столько же часов, сколько и на своей обычной работе.