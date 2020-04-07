Чита, , 13:09 — REGNUM В связи с эпидемией коронавируса и необходимостью соблюдения карантинных мероприятий, помощь волонтёров пожилым и маломобильным людям в рамках всероссийской акции #МыВместе становится всё более востребованной. К примеру, сегодня, 7 апреля, в забайкальский штаб поступила заявка о необходимости доставки лекарств ветерану Великой Отечественной войны Алексею Иванову, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Забайкальские волонтёры передают лекарства жене ветерана Волонтёрский штаб Забайкалья

Поскольку пожилой человек проживает в посёлке Приречном, где сложно найти все необходимые ему медикаменты, то волонтер-медик Александра Подойницына и волонтер, член клуба внедорожников «Диверсант» Максим Царегородцев отправились со списком именно в то аптечное заведение, которое посоветовала жена ветерана — Альбина Иванова. По признанию женщины, немаловажно для семьи и то, что лекарства в той аптеке стоят дешевле.

В Забайкалье лекарства понадобились ветерану Великой Отечественной войны Алексею Иванову Волонтёрский штаб Забайкалья

«Как только заявка поступила, мы сразу же её отработали, соблюдая при этом все необходимые меры безопасности. Встречать нас вышел не сам ветеран, а его родственница, пакет с медикаментами передали на расстоянии», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM координатор волонтёрского штаба Оксана Горкина.

Напомним, в Забайкальском крае уже выявлено несколько заразившихся коронавирусной инфекцией. В регионе действует режим полной самоизоляции.

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В годы Великой Отечественной войны из Забайкалья ушли на фронт более 120 тыс. человек. Сейчас на территории края проживает 266 участников Великой Отечественной войны.

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