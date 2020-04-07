Чита, 7 апреля 2020, 13:09 — REGNUM В связи с эпидемией коронавируса и необходимостью соблюдения карантинных мероприятий, помощь волонтёров пожилым и маломобильным людям в рамках всероссийской акции #МыВместе становится всё более востребованной. К примеру, сегодня, 7 апреля, в забайкальский штаб поступила заявка о необходимости доставки лекарств ветерану Великой Отечественной войны Алексею Иванову, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Поскольку пожилой человек проживает в посёлке Приречном, где сложно найти все необходимые ему медикаменты, то волонтер-медик Александра Подойницына и волонтер, член клуба внедорожников «Диверсант» Максим Царегородцев отправились со списком именно в то аптечное заведение, которое посоветовала жена ветерана — Альбина Иванова. По признанию женщины, немаловажно для семьи и то, что лекарства в той аптеке стоят дешевле.
«Как только заявка поступила, мы сразу же её отработали, соблюдая при этом все необходимые меры безопасности. Встречать нас вышел не сам ветеран, а его родственница, пакет с медикаментами передали на расстоянии», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM координатор волонтёрского штаба Оксана Горкина.
Напомним, в Забайкальском крае уже выявлено несколько заразившихся коронавирусной инфекцией. В регионе действует режим полной самоизоляции.
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В годы Великой Отечественной войны из Забайкалья ушли на фронт более 120 тыс. человек. Сейчас на территории края проживает 266 участников Великой Отечественной войны.
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