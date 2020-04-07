Джакарта, , 13:05 — REGNUM Власти Индонезии подтвердили 2738 случаев заражения кронавирусом в 32 провинциях страны, сообщает информационный портал Detik.

Последние данные о количестве случаев заболевания коронавирусом в Индонезии были переданы официальным представителем правительства страны по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмадом Юрианто.

По его словам, больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в столице Индонезии Джакарте, а именно 1369 случаев COVID-19, затем следует провинция Западная Ява (343 случая) и провинции Восточная Ява (194 случая).

По последним данным, от коронавируса в Индонезии скончались 221 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство исследований и технологий Индонезии разрабатывает экспресс-тесты для выявления коронавируса.

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