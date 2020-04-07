Джакарта, 7 апреля 2020, 13:05 — REGNUM Власти Индонезии подтвердили 2738 случаев заражения кронавирусом в 32 провинциях страны, сообщает информационный портал Detik.
Последние данные о количестве случаев заболевания коронавирусом в Индонезии были переданы официальным представителем правительства страны по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмадом Юрианто.
По его словам, больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в столице Индонезии Джакарте, а именно 1369 случаев COVID-19, затем следует провинция Западная Ява (343 случая) и провинции Восточная Ява (194 случая).
По последним данным, от коронавируса в Индонезии скончались 221 человек.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство исследований и технологий Индонезии разрабатывает экспресс-тесты для выявления коронавируса.
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