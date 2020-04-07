Дар-эс-Салам, Танзания, , 13:04 — REGNUM Губернатор области Дар-эс-Салам Пол Маконда заявил, что все лица, арестованные за нарушение карантинного режима, будут направлены на выполнение общественных работ вместо того того, чтобы быть доставленными в тюремные камеры. Об этом передает газета Mwananchi.

Выступая во время визита в торговый центр Mlimani City, Маконда заявил, что, начиная с 6 апреля, полиция начнет задерживать всех, находящихся на улицах области без уважительной причины.

«Многие спрашивают, куда мы доставим задержанных? Мы не отправим их в тюремные камеры, в области есть много работы, за которую пришлось бы платить рабочим, и мы считаем, что эту работу лучше передать на исполнение праздно гуляющих граждан, чтобы вы знали, проснувшись утром и отправляясь на улицу, что Маконда подготовил для вас работу», — заявил губернатор.

Среди общественных работ, которые будут переданы на исполнение задержанных — уборка, добавил он, отметив, что существует еще семь других видов работы.