Москва, , 12:45 — REGNUM Граждане США смогут вылететь из Москвы в Нью-Йорк на самолете «Аэрофлота» 7 апреля, написала пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс на своей странице в Twitter.

По её данным, «Аэрофлот» планирует вылететь в Нью-Йорк 7 апреля в 14:15. Все пассажиры, кто зарегистрировался ранее на отмененный рейс 3 апреля, автоматически перерегистрированы.

Росс добавила, что посольство США продолжает подготовку чартерного рейса для американских граждан, который запланирован на 9 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля авиакомпания «Аэрофлот» запустил два спецрейсы из Бангкока в Москву и Санкт-Петербург для эвакуации российских граждан.

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