Санкт-Петербург, , 12:50 — REGNUM Жителей Санкт-Петербурга, эвакуированных сегодня из Бангкока, по прилёту в аэропорт «Пулково» отправят на обязательную самоизоляцию по домам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 7 апреля в Смольном.

Пассажиры аэропорта Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным городского комитета по законности и правопорядку, эвакуационным рейсом «Аэрофлота» из Бангкока в «Пулково» прибудут около 200 человек, и все они выражали желание находиться на изоляции дома. «Если же по прибытию у кого-то возникнут с этим проблемы, то к услугам петербуржцев — пансионат «Заря», — заявили в комитете.

Рейс был запланирован к прибытию в Северную столицу на 17:00, по сведениям онлайн-табло аэропорта, его ожидают в 17:39 мск.

Судя по анкетам, переданным отправляющей стороной в Смольный, все находящиеся на борту — жители Петербурга и Ленобласти.

В зале аэропорта их встретят сотрудники регионального управления Роспотребнадзора, комитета по законности и полицейские. Сразу после приземления еще на борту их проверят специалисты, у пассажиров замерят температуру, при малейших признаках болезни граждан отправят в инфекционную больницу.

Затем по выделенному коридору их отправят группами не более 30 человек, чтобы не создавать толпы и суматохи, к месту заполнения бумаг. В отделенной зоне аэропорта у них также возьмут анализы на коронавирус, анкетные данные, каждому выдадут предписание Главного санитарного врача Санкт-Петербурга о необходимости 14-дневной изоляции.

Багаж туристов тоже продезинфицируют. После выдачи чемоданов граждан рассадят по автобусам и отправят по домам. «Чтобы они быстрее попали домой, автобусы будут сопровождать экипажи ГИБДД», — сообщили в комитете.

Уже из дома петербуржцы должны будут предупредить свою поликлинику, что они приехали из-за границы и находятся на самоизоляции.

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