Москва, , 12:43 — REGNUM В России специалисты приступили к сравнительным клиническим исследованиям препаратов от новой коронавирусной инфекции. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

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Уточняется, что исследования проводятся в Федеральном медицинском биофизическом центре имени Бурназяна с письменного согласия пациентов, у который был диагностирован COVID-19.

«Начались клинические исследования препаратов «Мефлохин» и «Гидроксихлорохин» в сравнении с российским препаратом «Калидавир» в трёх группах больных с разной тяжестью состояния», — добавила Скворцова, отметив, что они будут применяться по новым медицинским показаниям для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России, по данным оперативного штаба, количество выявленных случаев заражения новым типом коронавируса достигло 7497. От COVID-19 скончались 58 человек, 494 пациента выздоровели.

Напомним, ранее заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что есть только один наиболее эффективный способ профилактики инфекционных заболеваний, к которым в том числе относится коронавирус — это вакцинация.

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