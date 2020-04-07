Уфа, , 12:46 — REGNUM Гулять в Башкирии во время режима самоизоляции с детьми можно, при этом необходимо соблюдать меры предосторожности. Об этом 7 апреля сообщила главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Башкирии Анна Казак на ежедневном брифинге в Минздраве Башкирии.

По ее словам, родители должны проконтролировать, чтобы ребенок был одет по погоде. При этом нужно учитывать, что кроме коронавируса есть и другие инфекционные заболевания. Маску на ребенка одевать не нужно, при этом на улице необходимо соблюдать дистанцию не менее полутора метров от других людей.

«С детьми гулять можно и нужно», — подчеркнула Анна Казак.

Ее слова поддержал министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, который еще раз заострил внимание на том, что гулять на улице с детьми нужно при соблюдении социальной дистанции.

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