Элиста, , 12:43 — REGNUM Четыре новых случая коронавирусной инфекции подтверждено на территории Республики Калмыкия за последние сутки, сообщил 7 апреля Роспотребнадзор.

Таким образом, общее количество лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в республике выросло до 11. Один пациент на данный момент выписан в связи с выздоровлением — три анализа, взятые у него, оказались отрицательными.

Всего в регионе под контролем медиков дома на карантине находится 236 человек — все они вернулись из поездок, симптомов ОРВИ у них нет. 48 человек были госпитализированы с симптомами ОРВИ, у 19 предварительный результат анализа на вирус оказался положительным.