Москва, , 12:45 — REGNUM Потепление в начале недели, а к выходным похолодание ожидается в Москве в течение недели. Об этом 7 апреля сообщил в интервью RT ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик сообщил, что в начале недели в Москве под действием атлантического циклона установиться теплая погода.

«Завтра, 8 апреля, столицу своим краем заденет облачная спираль циклона. Переменная облачность, днём местами пройдут небольшие дожди, ожидается повышение температуры до +12 °С», — сообщил Леус.

Затем к четвергу погода в столице будет без осадков, днем воздух прогреется до температуры, которая ощутимо превысит норму. В пятницу столицу пересечёт холодный атмосферный фронт, погода ожидается облачная с прояснениями, днём +10…+12 °С. А вот в выходные в столичном регионе похолодает. В субботу днем температура будет +6…+8 °С, ожидается небольшой дождь. В ночь с субботу на воскресенье возможны заморозки, а вот днем потеплеет до +10 °С.

Напомним, 5 апреля температура воздуха в Москве прогреется от 10° до 12 °C. В столице будет переменная облачность, без осадков. По данным Гидрометцентра России, порывы северо-западного ветра достигнут 5—10 м/с.

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