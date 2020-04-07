Санкт-Петербург, , 12:45 — REGNUM В Ленинградской области начался сезон ремонта региональных дорог с обновления покрытия на главной магистрали, соединяющей Всеволожский район и Санкт-Петербург — Дороге жизни. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба областной администрации.

Региональная трасса «Санкт-Петербург — Морье» (Дорога жизни) является одним из основных путей сообщения между Всеволожским районом Ленинградской области и Санкт-Петербургом. Интенсивность движения транспорта здесь превышает 20 тысяч машин в сутки. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Государственным контрактом предусмотрена замена двух слоев асфальтобетона, планировка обочин, установка новых знаков, нанесение износостойкой разметки, а также замена пешеходных и барьерных ограждений. Для придания особой прочности и долговечности покрытию дорожники используют метод объемного проектирования — «Суперпейв». Тип асфальта подбирается исходя из климатических условий, нагрузок и интенсивности движения транспорта. Уделяется особое внимание испытаниям битума, который является основным вяжущим компонентом.

«Поставлена задача выполнить все работы, требующие ограничения движения, к первому мая. Качество на каждом этапе проверяется специализированной лабораторией», — рассказал глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

Кроме того, в этом году в Ленинградской области также пройдет ремонт Токсовского шоссе. Техника также будет работать на подъезде к деревне Хиттолово и участке дороги «Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск» на границе с Санкт-Петербургом. В Выборгском районе продолжится ремонт дороги «Огоньки — Стрельцово — Толоконниково», в Тосненском — «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки», в Гатчинском — «Гатчина — Ополье». В Волосовском районе в ремонт пойдет участок трассы «Жабино — Губаницы — Волосово».