Брянск, , 12:38 — REGNUM 100 млн рублей выделено из регионального бюджета на выплаты медицинским работникам в Брянской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Стимулирующие меры призваны поддержать врачей в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

Выплаты предназначены за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Из областного бюджета на эти цели направили 100 млн рублей, из резервного фонда правительства РФ ещё 46,5 млн рублей.

Также по решению правительства РФ в Брянскую область поступило 26 млн рублей на обеспечение условий труда медиков, закупку оборудования и средств индивидуальной защиты.