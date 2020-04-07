Москва, , 12:34 — REGNUM Любому человеку тяжело находиться в изоляции, но из нынешней ситуации нужно попробовать извлечь максимальную выгоду — а именно заняться самообразованием, на которое у многих людей в обычных условиях просто не хватало времени, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 7 апреля, ректор МГЮА имени Кутафина Виктор Блажеев.

« Конечно, ситуация с карантином у всех вызывает сложности. Находиться в изоляции всегда тяжело. Но нужно попробовать использовать это время для самообразования. Есть уникальные программы, которые помогают организовать для себя такую информационно-образовательную среду. Есть различные онлайн-курсы. Есть доступ к библиотечным фондам в электронном виде.