Москва, 7 апреля 2020, 12:34 — REGNUM Любому человеку тяжело находиться в изоляции, но из нынешней ситуации нужно попробовать извлечь максимальную выгоду — а именно заняться самообразованием, на которое у многих людей в обычных условиях просто не хватало времени, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 7 апреля, ректор МГЮА имени Кутафина Виктор Блажеев.
«Высшее образование»
Эксперт: карантин — это возможность найти время на самообразование
«Конечно, ситуация с карантином у всех вызывает сложности. Находиться в изоляции всегда тяжело. Но нужно попробовать использовать это время для самообразования. Есть уникальные программы, которые помогают организовать для себя такую информационно-образовательную среду. Есть различные онлайн-курсы. Есть доступ к библиотечным фондам в электронном виде.
Безусловно, это время самоизоляции можно потратить и на что-то другое. Но это — самый полезный из способов. У нас не всегда хватает время на то, чтобы получать дополнительные и новые знания. Сейчас это время есть. Надо этим пользоваться«, — отметил Виктор Блажеев.
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.