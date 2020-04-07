Москва, , 12:34 — REGNUM Второй тест на коронавирус, взятый у народного артиста РСФСР Льва Лещенко, оказался отрицательным — певца выпишут из больницы в Коммунарке. Об этом певец заявил в интервью «Комсомольской правде».

«У нас с женой Ириной последние анализы отрицательные, нет никакого коронавируса», — заявил Лещенко. Вместе с тем у артиста осталась пневмония, для лечения которой понадобится еще около трех недель.

«Определить точно, какой именно у меня был (вирус — примечание ИА REGNUM), до сих пор не могут. Все до конца не ясно», — сказал певец. Он также опроверг слухи о том, что его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля артист Владимир Винокур заявил, что Лев Лещенко продолжает лечение и чувствует себя хорошо.