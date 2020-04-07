Тбилиси, , 12:33 — REGNUM Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом во главе с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией отныне будет проводить заседания в формате видеоконференций.

По информации администрации правительства Грузии, делается это с целью предотвращения многолюдных собраний и превенции распространения коронавируса.

В заседаниях традиционно будут участвовать представители всех министерств и ведомств, а также парламента и администрации президента, а по окончании видеоконференций будут транслироваться брифинги участников заседания.

По данным на 7 апреля, всего в Грузии зарегистрировано 195 случаев коронавируса. 39 человек выздоровели, 2 скончались. В зонах карантина находятся 4708 человек, а в стационарах — 370 пациентов.