Тбилиси, , 12:30 — REGNUM В Тбилиси с 7 апреля прекращают работу все аграрные рынки, и купить продукты отныне можно будет лишь в крупных супермаркетах. Причиной такого решения в мэрии Тбилиси называют рост случаев заражения граждан коронавирусом и ссылаются на рекомендацию межведомственного координационного совета по борьбе с распространением вируса.

Ранее аграрные рынки были закрыты в Зугдиди, Сенаки, в регионе Кахети, что вызвало недовольство у местных торговцев и населения. Предприниматели просили продлить работу рынков еще на несколько дней, чтобы продать ранее купленную продукцию, но их просьбу представители региональных властей не удовлетворили.

По данным на 7 апреля, всего в Грузии зарегистрировано 195 случаев коронавируса. 39 человек выздоровели, 2 скончались. В зонах карантина находятся 4708 человек, а в стационарах — 370 пациентов.