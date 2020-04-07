Улан-Удэ, , 12:29 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов взял на контроль оказание помощи особо нуждающимся гражданам в связи с распространением коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

К ним относятся дети-сироты, многодетные семьи, одинокие родители, а также безработные. По словам главы, получающие социальные пособия и пенсии в течении полугода освобождаются от необходимости собирать справки и доказывать свою инвалидность, многодетность и так далее.

«Сейчас никаких справок не надо. Кто в марте получал, в ближайшие шесть месяцев так и будет получать, выплаты продлеваются автоматически. Никто никуда не ходит и никому ничего не доказывает», — отметил он.

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