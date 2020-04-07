Тбилиси, , 12:33 — REGNUM Девять осужденных женщин были помилованы президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба президента.

Сообщается, что помилование приурочено к празднованию православного праздника Благовещение. Пресс-служба главы государства отмечает, что эти женщины имеют несовершеннолетних детей, а их преступления не связаны с применением насилия.

Все девять помилованных женщин должны покинуть места лишения свободы сегодня.

Напомним, Благовещение православные отмечают в 2020 году 7 апреля. Празднование связано с преданием, что архангел Гавриил сообщил Деве Марии, о предстоящем ей рождении Иисуса Христа.