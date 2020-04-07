Москва, , 12:28 — REGNUM Следствие возбудило уголовное дело по факту оставления новорожденного ребёнка в коляске у подъезда дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля мужчиной у подъезда жилого дома в Новой Москве была обнаружена коляска с младенцем, завернутым в куртку. Мужчина вызвал полицию.

Выяснилось, что 26-летняя мать ребенка снимает квартиру в том же подъезде и проживает с трехлетним сыном, своим сожителем и их совместным ребенком, которому чуть больше месяца. Также установлено, что вечером мать и отец младенца распивали спиртные напитки, затем женщина поднялась в квартиру. Мужчина пошел гулять с сыном, однако домой так и не вернулся, а коляску с ребенком оставил у подъезда. Мальчика после медицинского осмотра передали матери. Жизни ребенка ничего не угрожает.

Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Следствие устанавливает все материалы дела.