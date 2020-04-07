Омск, , 12:28 — REGNUM Количества подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в Омской области выросло до 14. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в региональном минздраве.

Подробностей о заболевших пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 7 апреля в Омской области было подтверждено десять случаев COVID-19. Трое заболевших, по данным мэра Омска Оксаны Фадиной на 6 апреля, находились в тяжёлом состоянии.

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