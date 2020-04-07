Абуджа, , 12:29 — REGNUM В Нигерийской медицинской ассоциации раскритиковали план правительства пригласить в страну 18 китайских врачей, чтобы оказать помощь в лечении коронавирусной инфекции. Об этом передает ВВС Africa.

В соответствии с заявлением ассоциации, правительству следует привлечь многих безработных или недостаточно занятых медицинских работников, проживающих в стране. В нем также сообщалось, что китайские врачи не знакомы с культурой страны и спецификой работы в Нигерии.

Как заявили в правительстве в субботу, 4 апреля, специалистов из Китая пригласили поделиться своим опытом борьбы с пандемией.

В ответ на заявление медицинской ассоциации в правительстве Нигерии отрицали, что прибывшие врачи будут принимать непосредственное участие в борьбе с вирусом в больницах страны.