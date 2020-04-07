Пенза, , 12:30 — REGNUM В Пензенской области около 24 тысяч малообеспеченных семей, стоящих на учете, получат продуктовые наборы. О таком решении написал у себя на странице в Instagram и выставил фотографию содержимого сухого пайка губернатор области Иван Белозерцев.

«Вот такие продуктовые наборы общим весом порядка 20 килограммов получат около 24 тысяч семей Пензенской области, стоящие на учете как малообеспеченные», — написал Иван Александрович.

«Никуда дополнительно обращаться за ними не надо, социальные работники по мере формирования наборов будут сообщать семьям о поступлении», — добавил глава региона.

На фото видно, что в набор вошли крупы, печенье, растительное масло, сгущенное молоко, сладости, консервы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратове с 6 апреля начали выдавать продуктовые наборы отдельным категориям школьников. Всего раздадут более 16 тыс. сухих пайков детям из малоимущих, многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой, детям-инвалидам, детям из семей, находящихся в социально опасном положении, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям беженцев и вынужденных переселенцев.

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