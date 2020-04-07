Москва, , 12:25 — REGNUM В понедельник, 6 апреля Фонд президентских грантов завершил прием заявок на второй конкурс на предоставление грантов 2020 года.

Подано 11 085 проектов — впервые значение оказалось выше 11 тысяч. Предыдущий рекорд (9 843 проекта) был поставлен на втором конкурсе президентских грантов 2018 года.

Свои инициативы заявила 9 241 некоммерческая организация из всех регионов страны. 2 564 организации участвуют в конкурсе впервые.

Регионами-лидерами, исключая Москву и Санкт-Петербург, стали Белгородская область — 460 заявок, Волгоградская область — 415 проектов и Республика Башкортостан — 415 инициатив.

Большинство представленных проектов связаны с вопросами охраны здоровья, сохранения исторической памяти и социальной поддержки граждан.

Благодаря информационной платформе фонда все желающие могли подготовить и подать заявки на участие в конкурсе, не выходя из дома.

Традиционно больше всего грантов некоммерческие организации запрашивают в группе от 500 тысяч до 3 млн рублей. Таких проектов — 51,15%. Заявок на сумму до 500 тысяч рублей — 33,49%.

Итоги конкурса будут подведены в июне и с 1 июля 2020 года фонд начнет финансирование победивших проектов.

Между некоммерческими организациями будет распределено более 3,5 млрд рублей.

3 апреля 2020 года Фонду президентских грантов исполнилось 3 года. За это время фонд провел уже 7 конкурсов, по итогам которых поддержал 12 575 социально значимых проектов на общую сумму 26,3 млрд рублей.

С 2017 года некоммерческие организации из всех регионов страны подали в фонд 73 661 проект. Из них 20 393 представлены на два последних конкурса (по распределению грантов 2020 года).