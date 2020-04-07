Магас, , 12:23 — REGNUM В Ингушетии с момента начала контроля над ситуацией с распространением коронавируса были помещены под наблюдение медиков 753 человека. В настоящее время после двухнедельного карантина наблюдение снято с 478 из них, сообщили 7 апреля в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Постановления о самоизоляции были направлены данным лицам после поступившей от МВД информации о прибывших всеми видами транспорта (авиа-, ж/д-, автотранспорта) из заграничных поездок.

В настоящее время находятся под наблюдением медиков еще 275 человек, из них 12 человек — госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 апреля в Ингушетии выявлено всего семь подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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