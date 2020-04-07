Москва, 7 апреля 2020, 12:22 — REGNUM Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов в понедельник поддержал идею распространить на некоммерческие организации (НКО) меры поддержки бизнеса.
По мнению Гаврилова, необходимо упростить условия получения субсидий, сократить долгие конкурсные процедуры, убрать требование о продолжительности работы НКО как основании получения такого статуса — исполнитель общественно полезных услуг.
Сергей Гаврилов считает, что предлагаемые меры сделают работу НКО проще, эффективней и успешней.
Ранее по инициативе администрации президента, Общественной палаты, Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, Министерства юстиции и Министерства экономического развития была создана рабочая группа по подготовке первоочередных законодательных мер поддержки СО НКО и волонтеров. В ее состав, в том числе, вошли представители религиозных организаций.
Напомним, 2 апреля Минюст предложил распространить на адвокатов, нотариусов и некоммерческие организации правительственные меры поддержки малого и среднего бизнеса из-за распространения коронавируса.
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