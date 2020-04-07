Москва, , 12:21 — REGNUM Ежеквартальный темп роста банкротств граждан в России уступает разве что только темпам распространения коронавируса в мире, но через месяц или два лидеры в этой печальной гонке могут смениться, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова Константин Ордов, комментируя рост числа банкротов среди физлиц.

«Предварительные данные за первый квартал 2020 года указывают на рост на 68% числа банкротств физических лиц относительно аналогичного периода 2019 года. Эта проблема явна набирает обороты в России и по количеству жертв банкротства физических лиц явно выигрывает у короновируса, ведь в 2019 году обанкротились более 60 тыс. граждан, а по итогам первого квартала 2020 года обанкротились более 22 тыс.

Отсутствие внятных, четко регламентированных и масштабных планов по поддержке российских граждан способно сформировать геометрическую прогрессию роста обращений со стороны самих граждан для добровольного банкротства. Важно понимать, что это не дешевая процедура, приводящая к массе осложнений как для банкрота, так и для тех, кому гражданин был должен.

По сути, для банкрота на длительное время заканчивается активная социальная и общественная жизнь, трудоустройство с официальной зарплатой становится невыгодным, выезд за рубеж запрещен, регистрация собственности невозможно, изъятие нажитого, включая долю в совместном семейном имуществе, для последующей реализации в счет долга на торгах. Это далеко не исчерпывающий перечень бед, который ждет банкрота.

Стоит это еще помножить на отсутствие устоявшейся практики реализации процедуры банкротства физического лица на весь срок «оздоровления», так как сам закон вступил в действие в 2015 году и крайне медленно «обрастал» подзаконными актами и судебной практикой.

Если попытаться проанализировать негативные сценарии, то потеря рабочих мест у 8−10 млн граждан, порядка половины из которых имеют кредиты (основываясь на статистике о количестве работающих граждан, имеющих кредиты), столкнутся с резким падением доходов. В случае отсутствия, либо затягивания процесса реструктуризации кредитов, то после окончания полугодового моратория на подачу заявлений на банкротство, мы можем столкнуться единовременно с несколькими миллионами де-факто граждан-банкротов, а не с несколькими десятками тысяч, как мы видим сейчас.

Но мораторий на банкротство не позволит нам увидеть изменение в ближайшие два квартала реальной ситуации с платежеспособностью физических лиц. Очень пугает неминуемость формирования «отложенного спроса» как на добровольную, так и принудительную процедуру банкротства граждан, если за полгода мы не сделаем эту процедуру направленную на финансовое оздоровления для большинства в ней задействованных, а также социальную и финансовую адаптацию тех физических лиц, кто уже или будет признан банкротом», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России выявлен рост числа банкротств граждан. В I квартале 2020 года суды признали банкротами 22,4 тыс. человек.

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