Махачкала, , 12:25 — REGNUM Десять человек в Дагестане, заразившиеся новой коронавирусной инфекцией, переведены в реанимацию Республиканского центра инфекционных болезней и находятся под постоянным наблюдением врачей. У них развились осложнения, вызванные сопутствующими заболеваниями, сообщили ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе регионального минздрава.

В ведомстве отметили, что тяжело болезнь протекает не только у людей пожилого возраста. В реанимации также находятся пациенты в возрасте чуть старше 40 лет.

К настоящему времени в Дагестане официально подтверждено 43 случая заражения коронавирусом, среди заболевших восемь детей. Четыре человека, в том числе один ребенок, выздоровели, еще 43 пациента с предварительным положительным тестом ждут ответа из московского референс-центра.

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